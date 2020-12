Tijdelijk parkeerterrein aan de Julianaweg

Na de verhuizing van supermarkt Dirk van den Broek naar de nieuwe winkel in de Hyacintenstraat is het tijdelijke pand aan de Julianaweg gesloopt. Het terrein, waar voorheen de meubelshowroom van Tase Wonen gevestigd was, had als ondergrond stelconplaten.

Deze zijn door de gemeente overgenomen van Dirk van den Broek. Zodoende is nu een tijdelijk groot parkeerterrein op de Julianaweg erbij gekomen. Het ligt in de bedoeling dat er op dit terrein in de toekomst woningen gebouwd gaan worden.

Daarvoor zijn de plannen in de maak. Zolang er nog geen bouwactiviteiten zijn, blijft het nog een parkeerterrein. Voor de FC Volendam komt het mooi uit. Het is dan wel te hopen dat er snel weer publiek in het stadion mag komen tijdens de thuiswedstrijden.