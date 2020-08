Tijdelijke corona-testlocatie op parkeerterrein Marinapark

Maandag openden burgemeester Lieke Sievers en wethouder Vincent Tuijp, samen met Amar Voogt, plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid, een tijdelijke corona-testlocatie in Volendam. De teststraat ligt op het Marinapark-parkeerterrein. Veel Volendammers keren deze periode terug van vakantie.

Ook is de verwachting dat inwoners intensievere sociale contacten onderhouden in de periode dat normaal gesproken de kermis plaatsvindt. De testlocatie maakt het laagdrempeliger voor inwoners van Volendam en omgeving om zich te laten testen als zij klachten hebben die passen bij COVID-19.

De teststraat is 7 dagen per week geopend van 13.30-15.30 uur tot en met vrijdag 11 september. Men kan bellen naar 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Dit nummer is 7 dagen p.w. van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar.