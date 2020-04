Tijdelijke stalen trap bij de Krom

Maandag zijn de stratenmakers van KWS gestart met het opnieuw bestraten van het Zuideinde. Hierdoor kunnen auto’s, fietsers en wandelaars enkele weken niet via het Zuideinde de Haven bereiken.

Voor de wandelaars is er nu een alternatieve route gemaakt van en naar het Marinapark. Tegen het dijktalud op de Krom is er afgelopen week een tijdelijke stalen trap geplaatst die uitkomt op het grasveld van de Prinses Margrietstraat.

Via de Kathammerstraat kunnen de wandelaars zo door de Oude Kom lopen richting het Europaplein en de haven. De fietsers zullen omgeleid worden via de Julianaweg of het Slobbeland.