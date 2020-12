Cornel Sier als liedjesschrijver onderdeel van succes zanger Tino Martin

Tijdens klussen verrast met goud

Nietsvermoedend stond Cornel Sier (28) vorige week in zijn nieuwe woning te klussen, toen er op de deur geklopt werd. Hij werd verrast met een heuse gouden plaat. De Volendammer mocht de onderscheiding in ontvangst nemen naar aanleiding van zijn bijdrage als schrijver voor het laatste album van volkszanger Tino Martin. Het album ‘Voor Iedereen’ passeerde de grens van 70 miljoen streams, waarmee de gouden status werd opgeëist. ,,Deze krijgt een heel mooi plekje in mijn nieuwe woning”, klinkt de enthousiaste muzikant – die ondanks zijn trofee realistisch blijft. ,,Het is heel moeilijk om je brood te verdienen in het schrijverswereldje en ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad dat mijn eerste grote opdracht gelijk goud werd. Ik zal maandag dus nog niet de zak nemen”, lacht hij.

Door Kevin Mooijer

Via het management dat zijn schrijversbelangen behartigt, kwam Cornel in een schrijverskamp terecht om het nieuwe album van Tino Martin vorm te geven. ,,Het avontuur duurde een week, waarvan we twee dagen lang werkten aan teksten en muziek voor nieuwe liedjes.”