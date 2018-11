Tijdens verbouwing van het Havenhof gratis parkeren

In opdracht van DEEN Vastgoed vindt momenteel een revitalisatie plaats van winkelcentrum Havenhof. De entree wordt helemaal vernieuwd en daarvoor zijn de funderingswerken reeds van start gegaan. De rode dakpannen boven de puntgeveltjes zijn met een hogedrukspuit van hun aanslag ontdaan en zien er nu weer fris uit. De gevel krijgt een nieuwe kleur en beplating passend bij de omgeving.

Gelijktijdig met de herinrichting van de Zeestraat wordt de revitalisatie uitgevoerd en de gevel van het winkelcentrum staat al enkele weken in de bouwsteigers. De planning is dat de verbouwing eind januari klaar is. Om de overlast voor het winkelend publiek te beperken is er tijdens de verbouwing gratis parkeren in de ondergrondse parkeergarage van het Havenhof. Met een groot bord wordt dit aangegeven.