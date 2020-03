Tim Veerman mascotte van FC Volendam

Op de regenachtige vrijdagavond was Tim Veerman de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Zijn ouders Johan en Annemarie Veerman en zus Merel waren ook present in het voetbalstadion.

De mascotte liep samen met arbiter Oostrom het veld op waarbij door Tim de wedstrijdbal opgepakt werd en hij meehielp met de toss. Na afloop van de in 2-2 geëindigde wedstrijd huldigde Tim Veerman de ‘Man of the Match’ en dat was Micky van de Ven.

Die kreeg een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk aangeboden. Tim Veerman voetbalt zelf bij de RKAV Volendam in het team van JO-9. Ondanks het gure weer beleefde hij een mooie voetbalavond.