Time Traveling with the Rolling Stones in PX

Over 7 weken is het zover! Zaterdag 9 november is de datum die elke muziekliefhebber in Volendam en omstreken in zijn of haar agenda zou moeten hebben aangevinkt. Dit is namelijk de dag dat de PX in Volendam weer omgetoverd wordt tot een Rolling Stones rocktempel.

De Time Traveling with The Rolling Stones-band heeft maar liefst 15 nieuwe nummers aan het repertoire toegevoerd. Ook de zangers zijn weer van de partij. Met Benito Bond, Cor Bond, Jan Kies, John Kirrie en Kees Nor hebben ze weer de beste Stones-zangers in huis. Er is nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar.