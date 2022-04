Tom van Dijken verzamelt computers voor slachtoffers Oekraïne

Heb je nog een laptop, desktop of tablet liggen die je niet meer gebruikt?

Het is mogelijk om deze via www.helpjeookmee.nl te doneren aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Volendammer Tom van Dijken heeft het initiatief opgezet met hulp van zijn onderneming Smart Computerservice.

,,Heb je nog een oude laptop, desktop of tablet liggen? Doneer hem dan via onze website. Wij zorgen dat de computer opnieuw geïnstalleerd wordt, dat al jouw persoonlijke data verwijderd wordt en dat het apparaat bij een hulpbehoevende Oekraïense vluchteling terecht komt.”