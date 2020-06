Topdrukte op het Slobbeland

Het lesjaar voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs is al voorbij en de jongens en meisjes van de basisscholen hadden woensdagmiddag vrij. Het was de eerste tropische dag van deze zomer en de temperatuur was rond 13.00 uur al 29 graden. Recreatiecentrum Slobbeland stroomde deze middag vol met recreanten.

Took Jonk kon vele entreekaartjes verkopen en Jaap Kwakman (Ballap) had het druk met het aanwijzen van de stallingplekken voor de fietsers. De rekken vóór het recreatiecentrum stonden al vol en daarom werden honderden fietsen op het hoge terrein gestald. De twee ligweides van het Slobbeland kwamen vol met vrienden- en vriendinnenploegen.

Ook zocht menigeen verkoeling in het grote zwembad of het water van het Markermeer. De glijbaan, waarvan het water met nieuwe pompen naar boven wordt gepompt, was zeer in trek bij de jeugd.