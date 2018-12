Topsfeertje in “De Amvo” tijdens het Kerstfeest van VVGV ’t Nest

Zondagmiddag om 13.00 uur ging in de grote zaal van Partycentrum “De Amvo” het jaarlijkse Kerstfeest van start van Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam ,,’t Nest”. Twee weken eerder was het Sinterklaasfeest van VVGV ’t Nest eveneens in “De Amvo” en werd het een dolle boel, met zelfs het paard van Sinterklaas in de zaal.