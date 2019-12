Topsportgala Volendam wederom groot succes

De derde editie van het gezamenlijke Topsportgala Volendam was wederom een enorm succes. In een prachtig aangeklede sporthal Opperdam organiseerden HV KRAS/Volendam en FC Volendam voor een bomvolle zaal een uniek evenement dat tot in de puntjes was geregeld.

Met het bedrag van 195.000 euro leverde het Topsportgala een prachtig bedrag op, dat bestemd is voor de jeugdopleidingen van de beide topsportverenigingen uit Volendam. Het Topsportgala van de Voetbal en Handbal is een unieke combinatie waarbij het zakelijke netwerk van beide clubs in elkaar werd verweven.

Quinty Trustfull organiseerde ook dit jaar de presentatie. Xander de Buisonjé, Edsilia Rombley, Anita Meyer, Lange Frans, Boney M. en David Nathan verzorgden het entertainment. De culinaire omlijsting was in de vakkundige handen van Runderkamp.