Transfer Tom Zwarthoed van HV KRAS/Volendam naar TV Cloppenburg, Duitsland

Als Volendams talent maakt de rechterhoeker Zwarthoed na de zomer de overstap van KRAS/Volendam naar TV Cloppenburg. Zwarthoed traint ook dagelijks op Papendal waardoor hij door de samenwerking tussen de Handbal Academie en TV Cloppenburg in het vizier van de Duitse club kwam. TV Cloppenburg speelt in de derde liga onder de oud-Oranje coach Leszek Krowicki waar Zwarthoed een vervolg stap zal gaan maken in zijn handbal carrière.

Algemeen Manager Joost Ooms: “We zijn trots dat wij jaar in jaar uit talenten zodanig ontwikkelen dat ze kansen krijgen in het buitenland. Tom is het zoveelste Volendamse talent dat een buitenlands avontuur aangaat. Het feit dat Tom opgegroeid en ontwikkeld is in en om onze club maakt ons trots”.

Tom spreekt zijn dank uit naar KRAS/Volendam voor de mooie tijden. “Het is altijd mijn doel geweest om in het buitenland te spelen en ik zie dit nu als een kans om mij door te ontwikkelen”

HV KRAS/Volendam wenst Tom ontzettend veel succes in Duitsland.

Foto: Fred Mol