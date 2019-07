Trap naast het Sluisje van Katwoude in slechte staat

Het is voor wandelaars uitkijken geblazen als ze over de trappen lopen naast het Sluisje van Katwoude bij de Hoogedijk. De leuningen zijn al een tijdje verdwenen. Maar ook de treden van deze trappen liggen scheef.

Aan de kant van de Hoogedijk (bij de molen) is de één na onderste trede helemaal weggezakt. Het is zeker niet ondenkbaar dat wandelaars hier ten val kunnen komen of blessures oplopen. Wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze trappen is de vraag: De gemeente Edam-Volendam of Waterland of het Hoogheemraadschap.

Het ligt voor de hand dat er gewacht wordt met het herstel van de trappen totdat de zeedijk hier versterkt gaat worden. Dat kan nog wel een tijdje gaan duren. Het is geen overbodige luxe om hier (tijdelijke) maatregelen te nemen voordat er ongelukken gebeuren.