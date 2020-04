Linda Koning hoopt dat sponsoren De Pinguins niet uit het oog verliezen

Trappelen om straks water in te kunnen

Wie coronavirus zegt, zegt ook financiële crisis. De pandemie gaat gepaard met een onvermijdelijke economische nasleep die iedere Nederlander - direct dan wel indirect - zal raken. De branches die het eerste getroffen werden door de opgelegde maatregelen zijn onder meer de reisindustrie, de horeca en de detailhandel. Ondertussen begint ook de bouwsector de eerste consequenties te voelen. De financiële klappen die in het bedrijfsleven vallen, kunnen op hun beurt weer gevolgen hebben voor verenigingen en stichtingen die leven van sponsoring. Eén van die stichtingen luistert naar de naam De Pinguins. ,,Onze vereniging kan bestaan dankzij de inzet van de veertig vrijwilligers én de sponsoring die we van trouwe bedrijven uit de regio ontvangen”, zegt Linda Koning-Mühren, al jaren actief als coördinatrice van zwemvereniging De Pinguins, bestaande uit leden met een beperking.

Door Kevin Mooijer

Samen met Willia Veltman staat de Volendamse iedere week weer klaar voor de 75 leden. ,,De opzet van onze zwemvereniging is uniek te noemen”, vertelt ze. ,,We zetten ons in om mensen met een beperking in eigen tempo te leren zwemmen. Iedereen met een beperking komt in aanmerking, lichamelijk, verstandelijk, maar bijvoorbeeld ook mensen met een autistische stoornis zijn welkom. Onze leden bevinden zich in de leeftijdscategorie van 4 tot 80 jaar.”

Iedere zaterdagochtend van 8 tot 10 uur krijgen de leden van de zwemschool les. Ter voorbereiding op dit altijd gezellige samenzijn zijn Linda en Willia vaak tot vrijdagavond laat bezig met het samenstellen van de roosters. ,,Iedere zaterdagochtend huren we het kinderbad, de wedstrijdbaan en het recreatiebad af. Ieder lid krijgt vervolgens een half uur zwemles van een vrijwilliger. Vaak gebeurt dit één op één. Naast de standaard zwemlessen – die leiden tot een zwemdiploma – hebben we bijvoorbeeld ook een trimgroep. Er is dus voor ieder wat wils.”

Om iedere week tot een rooster te komen met daarin ruimte om alle 75 leden een half uur te laten zwemmen in een tijdsbestek van twee uurtjes, zijn de dames heel wat tijd kwijt aan plannen en organiseren. ,,Willia en ik appen elkaar vaak gedurende de hele week. Je hebt te maken met leden die een keer niet kunnen, die ziek zijn, die niet met een ander op kunnen schieten. Je houdt overal zo goed mogelijk rekening mee bij het maken van de roosters.”

Naast het maken van de roosters, het bijwonen van vergaderingen en de overige coördinatiewerkzaamheden, staat Linda iedere zaterdagochtend ook paraat met een fluitje om haar nek. ,,Iedere vrijwilliger heeft een eigen taak en wanneer wij het rooster hebben aangepast, behoeft dat meestal even uitleg, dus we zorgen dat ook wij iedere zaterdag van de partij zijn.”

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en zwemdiploma’s uitgeven. ,,Dit is namelijk niet wettelijk vastgelegd. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid. Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden ieder jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en veiligheid. Om dit te mogen blijven doen hebben we binnenkort weer een audit om onze licentie te verlengen. Als dat achter de rug is, zijn we ook het komende zwemseizoen weer bevoegd om zwemdiploma’s uit te mogen reiken.”

Direct na de eerste persconferentie van de minister-president inzake de maatregelen omtrent het coronavirus, besloot het bestuur van De Pinguins de deuren te sluiten tot minstens 7 april. ,,We hebben te maken met een heel kwetsbare groep, dus we besloten unaniem dat het beste was om risico’s te vermijden en tot 7 april de deuren te sluiten. Dit werd al gauw opgeschort tot 28 april, maar we verwachten niet dat we na die datum opeens weer verder kunnen gaan waar we gebleven waren.”

De genomen maatregelen zijn voor de meeste mensen een duidelijk verhaal, maar dat geldt niet voor iedereen. ,,Mensen met een verstandelijke beperking kunnen moeilijk bevatten waarom ze opeens niet meer mogen zwemmen. Het zwemmen op de zaterdagochtend is deel van hun routine. Het zit in hun systeem. Het kan dan moeilijk voor deze mensen zijn om dat opeens voor onbepaalde tijd opzij te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat de leden het zwemmen ontzettend missen. En wij missen hen.”

,,Ik zeg altijd: vrijwilligerswerk doe je voor iemand anders, maar ook een beetje voor jezelf. Het is natuurlijk best veel werk, er wordt altijd op je gerekend en je moet altijd paraat staan, maar iedere zaterdag ga je met een voldaan gevoel naar huis. Alles is dan toch weer goed gegaan, mensen hebben plezier gehad en de ouders zijn je dankbaar. Dat zijn de dingen waar je het voor doet. Het is gewoon erg leuk om te doen, mijn man Hans kan dat beamen.” Uit de keuken klinkt de stem van Hans: ,,Ja, dat kan ik. Achttien jaar geleden kwam ik een keer koffie brengen en inmiddels heb ik achttien jaar ervaring als toezichthouder bij De Pinguins.” Linda: ,,Een bijkomend voordeel van het feit dat we beiden actief zijn bij de stichting, is dat we er thuis over kunnen sparren. Als ik een idee of een vraagstuk heb, geeft Hans zijn mening ook.”

Linda hoopt dat De Pinguins toekomstbestendig is. ,,We beseffen dat bedrijven lijden onder de huidige situatie. Mensen werken noodgedwongen thuis, opdrachten worden vooruitgeschoven of zelfs geannuleerd. Een groot deel van de economie is stil komen te staan.” Dit zorgt er indirect voor dat de toekomst van De Pinguins ook in gevaar kan komen. ,,Wij zijn volledig afhankelijk van de sponsoren die ons een warm hart toedragen. We kunnen op dit moment alleen zeggen dat we hopen dat de sponsoren ons niet uit het oog verliezen.”

,,Ook hopen we dat het goed gaat met alle leden en vrijwilligers en dat we iedereen snel weer mogen verwelkomen in de Waterdam.” Linda geeft voor de leden die dit artikel lezen een leuke hint naar de doorstart: ,,Hoe mooi zou het zijn als we een discozwemmen-avond kunnen organiseren als heropening van De Pinguins?”

Heb je vragen over zwemmen bij De Pinguins of zou je het leuk vinden om vrijwilliger te worden? Kijk dan op de website www.pinguins.nl of stuur een mailtje naar info@pinguins.nl