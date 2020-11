Treurwilg kan een snoeibeurt gebruiken

Op het kerkplein van de Sint Vincentiuskerk staat een joekel van een treurwilg. Al tientallen jaren is het een beeldbepalende boom in dit deel van de Oude Kom bij de kerkbreek en de pastorie.

De treurwilg is flink uit de kluiten gegroeid en ontneemt nu voor een groot deel het zicht op de kerk voor de bewoners van het Kerkepad. Zij zouden het een goede zaak vinden als de gemeente de treurwilg eens een fikse snoeibeurt gaat geven, want de boom wordt nu wel heel erg groot.

“Voorheen konden we nog de klok in de kerktoren zien”, vertelt Alie Hansen-de Boer, die op de hoek tegenover de boom woont. Kappen van de treurwilg zouden ze doodzonde vinden, maar een stuk uit de kruin snoeien is volgens de omwonenden geen overbodige luxe.