Tropisch Kinderfeest op plein vóór PX

Dinsdagmiddag vond op het plein voor Pop- en Cultuurhuis PX een Tropisch Kinderfeest plaats. Vanaf 12.00 tot 16.00 uur konden de kinderen van 4 tot 9 jaar zich hier vermaken met allerlei spelletjes.

Ze konden koorddansen, op een circusbal lopen, waterspellen, liggen in de hangmat, krijttekeningen maken en spelen in de zandbak. Het plein en de entree van PX was tropisch aangekleed voor dit feestje, waar in de loop van de middag nog behoorlijk wat jongens en meisjes met hun ouders langs kwamen.

De kinderen kregen tropische cocktails en lekkers aangeboden tijdens dit zomers gebeuren. Gelukkig werkte het weer goed mee en kwam ook de zon af en toe tevoorschijn.