FC-speler Alex Plat beleeft (sportieve) hoogtepunten en diepe dalen

Tussen voetbal(vreugde), verdriet en verder gaan

Als het om het voelen en uiten van emoties gaat, klinkt vaak ‘misschien ben ik te nuchter’ uit de mond van een Volendammer. Zo ook bij FC-speler Alex Plat. Het gemoed van de mens en de middenvelder werd de afgelopen maanden echter heen en weer geslingerd. Het Volendamse voetbal werd immers overladen met complimenten. Met de 22-jarige Plat in een glansrol werd het grote PSV in het bekertoernooi een helft lang overklast. Buiten het veld werd zijn hart in korte tijd meerdere malen gebroken. Begin december overleed zijn vader, plotseling. En twee weken terug was er nogmaals een groot drama, toen het zoontje van Mitchel Michaelis, voormalig medespeler en één van zijn vrienden, stierf. Het gevoelsmens in hem was aan het lijden. ,,Maar ik kan heel slecht stil zitten, dus ik wil dan het liefst het veld op. Anderzijds loop ik er niet voor weg.”

Door Eddy Veerman

Malen, Ihattaren, Sangaré, Rosario: morgenavond spelen ze in Athene voor de Europa League tegen het Griekse Olympiakos. Een maandje terug kwamen ze hier in Volendam tijdens de achtste finale van de KNVB Beker niet onder de druk vandaan. Met een echte dorpeling als stuwende factor. ,,Ze wisten het niet”, legt Alex Plat in voetbaltermen uit dat de duurbetaalde Eindhovenaren niet wisten waar ze het moesten zoeken. Zijn uitstekende spel werd door de analisten op ESPN benoemd. En dan te weten dat ‘Worst’ twee jaar geleden op het punt stond zijn contract in te leveren en zijn schilderskwast weer op te pakken.

,,Ik had er enkele wedstrijden in gestaan, maar daarna kwam ik in dat seizoen onder Misha Salden en daarna Hans de Koning niet meer te spelen en ik had er ook geen plezier in. Ik wilde er mee stoppen. Mijn ome Ruud Plat (wiens zoons Johan, Robert en Stefan bij de FC speelden, red.) zei ‘Doe dat nou niet’. totdat ik hoorde dat Wim Jonk zou komen als trainer. Dan wilde ik het nog wel proberen. Ik heb niet veel trainers gehad nog, maar Wim is wel de beste.”