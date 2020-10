TV-opnames House Vision in Volendams Museum

Donderdagmiddag bracht een tv-crew van het programma House Vision een bezoek aan het Volendams Museum. Hier werden opnames gemaakt voor het RTL4-programma dat elke zaterdag (17.30 uur) en zondag (10.25 uur) uitgezonden wordt.

Promotie vanuit het Landal-vakantiepark in Volendam wordt gemaakt en zo is er ook aandacht voor het museum. Presentatrice Nana kreeg een rondleiding in het museum door Dick Bond en Geertje Nieuweboer-Jonk. Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. bijnamen, Palingsound en de klederdracht.

De uitzending van House Vision, waarin het museum te zien is, staat gepland voor het weekend van 24-25 oktober. Zo niet dan komt dit item in het nieuwe seizoen waarvan de uitzendingen in maart 2021 weer beginnen.