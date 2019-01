Twee cheques voor Stichting CarMar

Donderdagmiddag kon Jan Tol (Nonnie) van Stichting CarMar in de winkel van Telecombinatie Volendam in De Stient weer een cheque in ontvangst nemen voor de bouw van het (t)huis van CarMar in De Broeckgouw.

Dit keer was het een mooie geste van 1.500 euro van de Maandag van Kermis-artiesten in de Jozef. Na dit jaarlijks kermisfeest in de Jozef werd besloten een deel van de recette aan CarMar te schenken. Dat was ook het geval met de Kerremus-CD, die door Jan Koning geproduceerd is en waar Joop Bouwman de buitenactiviteiten voor zijn rekening neemt.

Vrijdagmiddag kon Jan Tol wéér een cheque in ontvangst nemen uit handen van Bianca Kwakman. Dit keer liefst 10.000 euro van de KWABO.