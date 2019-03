Twee ervaren Engelse koks erbij in Fuego Bar & Grill

Paul Oomen, de chef-kok van Fuego Bar & Grill aan de Haven, kon deze week twee nieuwe krachten verwelkomen voor de keuken van het restaurant. Uit Engeland zijn overgekomen Jack Parker en Dean Nichol, om het keukenteam uit te breiden.

“Het is moeilijk om nog goed geschoold horecapersoneel te vinden in Nederland. Daarom hebben we twee koks uit Engeland aangenomen. Zij hebben veel met vis- en vleesgerechten gewerkt. De twee koks zijn heel leergierig en zitten vol met leuke ideeën en zijn heel enthousiast. Ik kijk er naar uit om dit werk samen met hen te gaan doen”, vertelde Paul Oomen.

Jack Parker en Dean Nichol staan te popelen om de gasten van Fuego met hun vlees- en visgerechten te verwennen.