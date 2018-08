Twee heiligenbeelden bij de Mariakapel geplaatst

Vorige week zijn door Poolse mensen twee heiligenbeelden bij de kapel van Maria van het Water in het Boelenspark geplaatst. In alle vroegte is dit gebeurd. Toen zieneres Hille Kok ’s morgens bij de kapel aankwam, was ze aangenaam verrast met deze geste.

Het zijn twee grote beelden van Maria (met een rozenkrans) en een Heilig Hartbeeld. Ze waren bij de struiken voor de kapel geplaatst. De beelden dienen nog wel een onderhoudsbeurt te ondergaan. Hille Kok hoopt dat een vrijwilliger zich hiervoor aanmeldt om de twee mooie beelden bij te werken en schilderen, zodat ze een vaste plaats bij de Mariakapel kunnen krijgen. Het Mariabeeld dat in de kapel staat is ook uit Polen afkomstig. Dit beeld is enige tijd geleden fraai hersteld en staat in volle glorie te pronken in de kapel.