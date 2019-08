Twee topformaties traden op in Café De Dijk

De muziekliefhebbers kwamen volop aan hun trekken donderdagavond. In Café De Dijk traden twee topformaties op. Als eerste stond het trio KeNiJa (Cees Veerman, Nick Schilder en Jan Schilder) op het podium in de bomvolle kroeg.

Zij zorgden voor een topsfeertje. Toen het ’s avonds stopte met regenen werd het drukker en drukker op de dijk. Om 21.30 uur was het de beurt aan de formatie Cocktail Johnny and the Cadillacs om het uitgaanspubliek te vermaken.

Met zang van Jan Dulles werd het een topoptreden met de festiviteiten van de derde week van de bouwvak.