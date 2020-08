Tweede dag Zomerkamp ook super geslaagd

De gecombineerde vakantiedagen van het Slobbeland- en Waterdam-kamp hadden maandagmiddag een plots einde toen het om 15.00 uur begon te plenzen van de regen. Veel kinderen werden door de ouders met de auto opgehaald.

Op dinsdag was het ideaal zomers weer voor de sportactiviteiten voor de 353 kinderen. Op vijf locaties waren er evenementen voor de jeugd. Balspellen op het voetbalveld van de RKAV, een spelparkoers op het grasveld van het Prof. Klaas Steurplantsoen, een trimparkoers in de sportzaal aan de Schoolstraat, djembé-trommelen, limbodansen en darten in PX.

Op het Slobbeland was er vermaak met twee opblaasbare spelattributen en een optreden van Clown Peppino, die verschillende acts uitvoerde. Steeds om de 45 minuten werd er gewisseld van spelparkoers en locatie, zodat er afwisselend vermaak was.