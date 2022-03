Tweede dreun voor FC in 72 uur tijd

FC Volendam is zijn koppositie in de Keuken Kampioen Divisie kwijtgeraakt aan FC Emmen. De manier waarop, aan de uitverkochte en sfeervolle Meerdijk, was net zo schrijnend als drie dagen eerder thuis tegen Excelsior. Want ook FC Emmen, degradant uit de eredivisie, trakteerde de ploeg van trainer Wim Jonk voor rust nog op een 4-0 achterstand. Uiteindelijk werd het 4-1. Ook Emmen liet op pijnlijke en duidelijke wijze Volendam ontzettend kwetsbaar ogen. Komende vrijdagavond moet Volendam naar ADO Den Haag en zal het voor het eerst dit seizoen een ‘grote’ wedstrijd moeten winnen. Niet alleen om meer schade op de ranglijst te voorkomen, ook om vertrouwen te herwinnen.

Door Eddy Veerman

Foto FC Volendam Fred Rotgans

Het was interessant om te zien wat de 2-5 nederlaag tegen Excelsior met de ploeg had gedaan. Toen de urgentie hoog was – al zou dat altijd zo moeten zijn – zette Volendam vrijdagavond wel een uitstekende tweede helft neer tegen de Rotterdammers, waarbij topscorer Robert Mühren overigens nog steeds weinig in het spel kon worden betrokken. In vergelijking met dat duel stonden Boy Deul en Mike Eerdhuijzen er naast. De Scandinaviër Oskar Buur, die vrijdag voor eigen publiek debuteerde, ontbrak met een blessure, zoals ook Benaissa Benamar wederom niet kon starten. Alex Plat, Walid Ould-Chikh en Josh Flint waren de vervangers.

In het begin was het nog aftasten, speelde Volendam wat voorzichtiger en minder offensief dan 72 uur eerder. In de negende minuut dook de Volendammer in Drentse dienst, Jari Vlak, op rond de zestien, wilde uithalen maar maaide over de bal. Dat hij zo vrij liep bleek een voorteken. Op het kwartier werd een naïeve actie van Walid Ould-Chikh afgestraft. De rechtsback, die daarvoor al bezig was met de scheidsrechter, wilde de bal achter laten lopen, terwijl die duidelijk daarvoor te zacht rolde. Precies op de achterlijn werd hem de bal ontfutseld en voorgegeven. Met wat geluk kreeg Mendes de bal mee en zijn schot was vervolgens onhoudbaar 1-0.

Bij Volendam was de afstemming niet goed aan de bal en zonder bal had de ploeg van Jonk moeite met lopende mensen van Emmen. In de 27e minuut viel het eerste doelgevaar van de bezoekers te noteren. Walid Ould-Chikh kwam op over rechts, combineerde met Daryl van Mieghem en trok de bal terug. Gaetano Oristanio was vervolgens te druistig in het strafschopgebied en schoot naast.

Op het half uur leidde een misverstand tussen Plat e Bilal Ould-Chikh meteen een nieuwe kans in voor de thuisclub. De linksbuiten ging diep, terwijl Plat in de voeten wilde spelen. Met twee Drentse passes lag het open bij Volendam en stond Kharchouch vrij. Hij nam de bal uit de lucht, maar raakte ‘m niet goed. Meteen daarna lag er misschien wel de meeste gelegenheid voor de gelijkmaker. Alex Plat dribbelde uitstekend in met de bal aan de voet en lanceerde Walid Ould-Chikh. Die had meerdere keuzes, maar kreeg de bal niet bij een meegelopen medespeler.

De rekening was duur, want aan de overkant speelde Volendam op buitenspel en dat ging mis, waarbij Kharchouch toch echt buitenspel leek te lopen. Hij wist zoals vaker wel raad met de kans (2-0). Weer enkele minuten later stond het publiek in het stadion aan De Meerdijk weer op de banken. Uit een vrije trap mocht Araujo ongehinderd inkoppen. En vier minuten voor rust was de organisatie bij Volendam achterin wederom niet op orde. Kharchouch mocht de 4-0 binnenlopen.

Een herhaling van afgelopen vrijdag. Toen schoot Mühren vlak daarna nog de 4-1 binnen vanaf de penaltystip, maar zo ver – in de buurt van die stip – kwam Volendam niet eens meer.

In de rust bleven Alex Plat, Gaetano Oristanio en Franco Antonucci in de kleedkamer, Kevin Visser, Jozhua Vertrouwd en Boy Deul kwamen binnen de lijnen. Waar Excelsior vrijdag meteen na rust werd omsingeld, daar liet Emmen zich dat niet aandoen en ontbrak bij Volendam, dat nog steeds aangemoedigd werd door 400 meegereisde supporters, na de tweede tik in drie dagen de veerkracht.

Een individuele bevlieging van Dean James zorgde halverwege de tweede helft opeens voor een opleving. De van de linkerkant naar rechterflank verhuisde verdediger was kennelijk even onbevangen en soleerde fraai langs enkele Emmen-spelers. Uit zijn voorzet maakte Daryl van Mieghem fraai de 4-1.