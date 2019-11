Tweede en derde plaats op Streetdance wedstrijd UDO

Afgelopen zondag vonden de voorwedstrijden van de hogere competitie plaats voor de uiteindelijke plaatsing naar het E.K. Streetdance in Wunderland Kalkar. De eerste voorronde is succesvol verlopen voor alle dansgroepen van Susan Koning.

The Young Rebels van Dans en Training zijn geëindigd op de tweede plaats, een zeer goede uitslag wat nog niet eerder is voorgekomen in deze leeftijdscategorie. Born2Rock van de Beukers eindigde op de derde plaats, wat echt een superscore is. United Flavours eindigde op een 4e plaats.

De Warriors op een vijfde plaats en Ready2Move op een 7e plaats. De trainers van Ready2Move zijn Irene Tol, Richelle Steur en Qiara. Al met al een hele goede dag voor de streetdancers en hun trainster Susan Koning.