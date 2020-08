’s Werelds beste en bekendste paarden overnachten bij Horse Hotel Holland in Katwoude

Uit liefde voor viervoeters

Mensen uit de omgeving die al fietsend langs Katwoude rijden, zullen zich ter hoogte van de met groene zeilen bedekte trainingsmolen ongetwijfeld afvragen wat zich daar achter het hek afspeelt. Naast de poort van het prachtige terrein pronkt het verlichte logo van Horse Hotel Holland. De korte versie luidt inderdaad dat er in Katwoude een luxehotel voor paarden gerund wordt, maar met klanten als het Engelse koningshuis, een aantal beruchte dictators en voormalig Formule 1 coureur Michael Schumacher, beleven Bart, Jolanda en dochter Denise (19) de meest bijzondere avonturen.

Door Kevin Mooijer

,,Overal ter wereld worden paarden getraind, verkocht en verhandeld”, begint Jolanda Hulsebos haar verhaal. ,,Vooral de paarden die met een specifiek doel getraind worden, zijn kostbaar.”

Onder specifieke doeleinden vallen racepaarden, springpaarden, polopaarden, dressuurpaarden en endurancepaarden. ,,In het wereldje lopen prijzen die voor paarden betaald worden uiteen van tienduizend tot wel twintigmiljoen euro. Wanneer een racepaard wat wedstrijden in Hongkong wint, heeft hij zijn hoge prijskaartje weer terugverdiend”, vult Bart aan.

,,Er verblijven hier regelmatig paarden die om internationale prijzen strijden of die zelfs Olympisch kampioen zijn. Ook al zijn we daar natuurlijk trots op, heeft een paard van vijfduizend euro voor ons als host dezelfde waarde als een paard dat twintigmiljoen euro gekost heeft. Zonder de papieren is een paard overigens niks waard. Een racepaard kan ook zonder zijn papieren niet verkocht worden, dus op het moment dat ze bij ons verblijven zijn ze eigenlijk geen bepaald geldbedrag waard.”

Of het nou om racepaarden, Olympische paarden of een doorsnee hobbypaard gaat, de familie Hulsebos verzorgt ze allemaal met evenveel liefde. ,,Zowel wij drieën als de medewerkers zijn allemaal dierenvriend in hart en nieren, dus ieder paard ontvangt bij ons dezelfde verzorging.”

‘Hard werken voor weinig,

maar nooit chagrijnig’

Hoewel het echtpaar Jolanda en Bart al dertien jaar non stop werkt, overheerst toch een positief gevoel als ze naar hun professionele carrière gevraagd wordt. Jolanda: ,,We zijn dagelijks bezig met uitoefenen van onze passie. Omdat je het zo leuk vindt, werk je voor je gevoel geen dag in je leven. Ik heb in de keuken een bordje hangen met een spreuk ‘hard werken voor weinig, maar nooit chagrijnig’. Dat is ons motto”, lacht ze. Bart: ,,Vanwege de coronacrisis heb ik voor het eerst in dertien jaar een paar nachten achter elkaar door kunnen slapen. Normaal gesproken ben ik iedere nacht wel aan het werk. We zijn afhankelijk van de vliegtijden waarop de paarden bij Schiphol aankomen of vertrekken, dus daar passen we ons schema op aan.”

Bart en zijn dochter Denise zijn verantwoordelijk voor alles dat met de paarden te maken heeft en Jolanda ontfermt zich over de planning en boekhouding van het familiebedrijf. ,,Toen we in 2006 bezig waren met de oprichting van Horse Hotel Holland besloten we dat we – om de beste service te kunnen verlenen – alle ins en outs van de paardenwereld zouden moeten leren kennen. We zijn toen op een aantal vluchten met paarden meegevlogen om te ervaren wat de dieren en hun verzorgers precies meemaken tijdens hun reis.”

Koninklijke families

Paarden worden in een speciale stal in vrachtvliegtuigen vervoerd. ,,Deze stallen zijn een slag groter dan de paardenaanhangers die je doorgaans achter auto’s ziet. Aan boord is altijd een verzorger mee om de paarden van water, voer en verzorging te voorzien. Net als mensen businessclass kunnen vliegen, is er voor paarden een vergelijkbaar systeem. Als de eigenaar het nodig vindt kan een paard alleen in een stal geplekt worden, maar in de regel biedt een vliegstal ruimte aan drie paarden. Uiteraard zijn er ook paarden die vliegen niet prettig vinden of die last van claustrofobie hebben. In die gevallen is het natuurlijk mooi dat de dieren voor een (hoge) meerprijs wat extra ruimte kunnen krijgen.”

In 2007 opende Horse Hotel Holland haar deuren voor de eerste vierbenige gasten, sindsdien is het de familie Hulsebos’ missie om zowel de paarden als de verzorgers zo’n comfortabel mogelijk verblijf te geven. ,,We bieden ruimte aan paarden van mensen uit de omgeving, maar dus ook voor wedstrijdpaarden en de paarden van de rijken der aarde. Doorgaans hebben we ruimte voor 78 paarden, maar op het toppunt hadden we 84 paarden in onze stallen staan. Die zes extra zouden opgehaald worden, maar de chauffeur van de eigenaar werd ziek en was niet in staat de paarden op tijd op te halen. We hebben toen onze eigen paarden maar even bij de buren ondergebracht”, lacht Jolanda.

De klantenkring van Horse Hotel Holland is breed. Heel breed. Een greep uit het bonte gezelschap: koninklijke families, wereldberoemde mensen en gevreesde dictators.

‘Een president wilde

dat zijn paard te

allen tijde werd bewaakt’

,,Je maakt soms merkwaardige situaties mee. Neem bijvoorbeeld de eisen die een bepaalde president had voor zijn paard. Zijn paard zou 24 uur bij ons verblijven, een redelijk simpele opdracht, dachten we. Tot we die dag vijf keer gebeld werden door zijn entourage. Ze wilden per se dat we tijdens het verblijf van zijn paard te allen tijde een privé bewaker bij de stal zouden zetten. Wij dachten ‘wat is dit voor paard?’ Het was inderdaad een duur paard, maar extra bewaking voor die ene stal is een beetje extreem. Onze faciliteiten zijn van alle mogelijke beveiligingsmaatregelen voorzien, maar de afgezant van de president stond erop dat we een extra bewaker zouden inhuren.” Bart lacht: ,,Dus dat hebben we maar gedaan.”

Een ander bijzonder verblijf was dat van Olympisch kampioen Hickstead. ,,Een springpaard dat een beroemdheid was in de paardenwereld. We waren er trots op dat het prachtige dier een paar nachten bij ons verbleef. Drie weken na zijn verblijf deed hij mee aan een springwedstrijd die live op tv werd uitgezonden. Alles leek goed te gaan, maar op een gegeven moment zakte Hickstead door zijn hoeven en kwam hij niet meer overeind. Zijn aorta was geknapt waardoor hij ter plekke overleed. Verschrikkelijk zielig voor dat fantastische dier.” Hickstead stierf in het harnas. Zijn dood werd wereldnieuws.

Momenteel wordt het grootste deel van Horse Hotel Holland nog gerund door Bart en Jolanda, maar binnenkort zal het aandeel van hun dochter Denise nog groter worden. ,,Denise heeft haar studie aan het Johan Cruyff College onlangs afgerond en is nu bezig met twee vervolgstudies. Haar studievrije uurtjes besteedt ze in de stallen bij haar geliefde paarden. Als ze straks klaar is met haar studies komt ze fulltime in het familiebedrijf werken. Denise is enorm toegewijd en talentvol als het om werken met paarden gaat. Ze heeft uniek zicht op zowel nieuw talent als unieke innovaties in de paardenwereld.”

Foto: Bart en Jolanda en in het midden dochter Denise.