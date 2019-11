Uitbreiding en herbestraten bij Sportcentrum Atlas

Vorige week zijn de stratenmakers van Marco van der Gracht begonnen met een omvangrijke bestraatklus bij Sportcentrum Atlas. Als eerste werd de parkeerstrook langs de Schoklandstraat opgehoogd en herbestraat.

Dat was geen overbodige luxe, want de parkeervakken waren flink verzakt. Ook Cor van der Gracht, de oudste nog actieve stratenmaker van Nederland, was er aan het werk. Donderdag kwam dit stuk straatwerk gereed. Daarna zijn de mannen begonnen aan de oprit bij de entree en het plein. Sportcentrum Atlas wordt ook uitgebreid.

De vakmensen van Klies en Jozefbouw zijn er aan de slag gegaan om er een extra ruimte aan te bouwen. Het hei- en funderingswerk is al afgerond, zodat met de opbouw van de uitbreiding van de sportschool gestart kan worden.