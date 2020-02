Uitgeversdag met ‘Rondje Volendam’

De Nederlandse Nieuwsblad Pers, de organisatie voor lokale nieuwsmedia, bestaat 75 jaar. Jaarlijks wordt voor de uitgevers, directies en journalisten van de lokale nieuwsbladen een dag van ontmoeting en ontspanning georganiseerd.

NIVO is vanaf de oprichting lid van deze belangenorganisatie. Voor deze jubileum Uitgeversdag 2020 werd dit keer als plaats Volendam gekozen, en daarom was aan Pius Schilder van uitgeverij/drukkerij NIVO gevraagd om “Rondje Volendam” op te zetten en dit was tevens de aftrap van het jubileumjaar 75 jaar NNP.

Donderdag om 11.00 uur kwamen in totaal 26 mensen ‘uit het vak’ bijeen in Paviljoen Smit Bokkum, waar koffie en gebak genuttigd werd. De gasten kwamen uit zowat het hele land vandaan. Ze genoten met volle teugen van het “Rondje Volendam” met een afwisselend programma.