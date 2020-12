Ultieme spel voor voetballiefhebber

,,We zaten in een trein die heel hard voort denderde”, zegt Mike Tol, doelend op het succes van Number 1 Voetbalreizen. Opeens werd die trein en elke mogelijkheid tot reisverkeer een halt toegeroepen. Tijdens een brainstormsessie van het Number 1-team kwam de ingeving tot het realiseren van een bordspel: Voetbalbrein. ,,De mensen zijn immers thuis aan het spellen geslagen.”

Door Eddy Veerman

Wat begon als een jongensdroom, groeide voor Mike en Jan Tol qua voetbalreizen uit tot een behoorlijke business. ,,Met zeven werknemers in Volendam, een Duitse vestiging met twee mensen en met de fusie met een bedrijf in Friesland waren we de grootste in de Benelux en hadden onze naam gevestigd op de markt. Maar wat in maart gebeurde, daarop kun je niet bedrijfsvoeren. We moeten eind deze maand helaas afscheid nemen van al ons personeel, maar als het weer aantrekt, hebben we de ambitie er weer samen met hen iets moois van te maken.”

Mike Tol vond zelf onderdak bij FC Volendam, waar hij inmiddels als fulltimer – op interim-basis - commercieel manager Martijn Molleman heeft opgevolgd. ,,Ik zit op mijn plek.”

,,Met het personeel van Number 1 hielden we na de intrede van corona en het stilvallen van het werk brainstormsessies. Het idee van een voetbalbordspel ontstond en daarop hebben we gekeken naar wat er al bestond – niks eigenlijk – en het uitgewerkt, ook de strategie en tactiek. Daarna hebben we het meerdere keren met vrienden gespeeld en die waren enthousiast. Dan was het steeds een kwestie van observeren, notuleren en finetunen.”

,,Om het verder uit te rollen, zochten we als winnaar van de IndeKijker Prijs van IBEV contact met Edwin Boelsz, die dezelfde avond de Ondernemersprijs won met Kubbinga. Hij vond het geniaal, heeft de kanalen en zo zijn we het samen aangegaan.”

,,Zelfs klanten uit België hebben het spel, dat qua vragen nu toegespitst is op het voetbal van de laatste tien jaar, inmiddels besteld en bij succes kunnen we een uitbreidingsset maken en ook naar vroegere tijden gaan.”

Het spel is verkrijgbaar bij Intersport Theo Tol, De Stunt en Jan Cas. Maar ook via voetbalbrein.nl, Intertoys en Bol.com.

Foto: Jan Tol, Edwin Boelsz en Mike Tol tonen de eerste gearriveerde spellen.