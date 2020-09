Urkerstraat opengebroken

Door aannemingsbedrijf Sturm wordt gestadig doorgewerkt aan de aanleg van een nieuw riool bij de rozetten Schoklandstraat, Reigerstraat en Torenvalkstraat. Inmiddels zijn alle rioolbuizen in de stegen achter de woningen vervangen en ligt het tegelwerk er weer strak bij.

Van buitenaf wordt naar binnen gewerkt bij deze omvangrijke klus. Nu ligt een groot deel van de Urkerstraat opengebroken. Hier zijn kuilen gegraven voor de aanleg van rioolbuizen en –putten. Zodoende kan het (auto)verkeer er niet doorrijden. Het moet eerst ergeren voor het beter wordt.

Als de nieuwe riolering is aangelegd kan ook het straatwerk onder handen genomen worden. Dat van de Urkerstraat was in een erbarmelijke staat. Nog enkele maanden zal er overlast zijn, maar dan ligt het wegdek er na het bestraten weer zo glad als een biljartlaken bij.