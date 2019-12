Vajen Molenaar mascotte van FC Volendam

De 7-jarige Vajen Molenaar, die woont op het Pellersplein was vrijdag de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen NEC. Haar ouders Hans Molenaar en Annemarie Berkhout en buurjongen Jur Leek waren ook in het Kras-stadion present.

Vajen, die voetbalt bij de RKAV Meiden O8-1, trapte een balletje mee met de wisselspelers. Samen met scheidsrechter Blom liep zij het veld op waarbij de wedstrijdbal door Vajen van de staander opgepakt werd.

Na afloop van de met 3-1 gewonnen wedstrijd huldigde Vajen Molenaar de ‘Man of the Match’ en dat was verdediger Micky van de Ven, die een bos bloemen van Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk kreeg aangeboden. De favoriete spelers van de mascotte bij FC Volendam is Mike Eerdhuijzen en de beste voetbalster ter wereld vindt zij Lieke Martens van het Nederlands Damesteam.