Van den Hogen na grondige verbouwing totaal vernieuwd

Na een verbouwing die twaalf dagen geduurd heeft, kon Restaurant Van den Hogen aan de Haven zaterdag weer haar deuren openen voor de gasten. Vrijdagmiddag werd de laatste hand gelegd aan de grootscheepse verbouwing.

Terwijl de schilders nog de puntjes op de ‘i’ zetten, werd het meubilair naar binnen gedragen dat tijdelijk opgeslagen was in de Visafslag. Rond 18.00 uur was de verbouwing gereed en het restaurant weer ingericht en was er een openingsborrel voor de familie, genodigden en mensen die aan de verbouwing hebben meegewerkt en hier een visitekaartje van hun vakmanschap hebben afgegeven. Restaurant Van den Hogen is helemaal vernieuwd, het ziet er fris en sfeervol uit.