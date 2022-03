Van Mieghem: ‘Dit was echt niet nodig’

De teleurstelling en frustratie was zichtbaar bij de FC Volendam-spelers na afloop van de 0-0 bij VVV Venlo. ,,Je moet hier gewoon drie punten pakken”, zei de ene na de andere speler na het duel dat net zo goed in 3-6 had kunnen eindigen.

Door Eddy Veerman

,,Het was geen saaie 0-0. Maar je laat hier wel na om te winnen”, zei trainer Wim Jonk naderhand. ,,Zij speelden vooral met opportunisme. Wij creëerden met ons spel een aantal honderd procent-kansen en uit het overwicht dat we hadden, had je minimaal één goal, maar misschien wel drie goals moeten maken. Er was een aantal momenten waarin je balverlies leidt en daardoor hun counter inleidt. Daardoor kan het ook anders lopen, Barry (Lauwers, doelman, red.) houdt ons na rust ook een keer met een goede redding overeind.”

Onderlinge irritatie was er ook, omdat spelers soms te graag de bal in de voeten wilden hebben en die vervolgens te lang bij zich hielden. Dat frustreerde ook Daryl van Mieghem. ,,We spelen wel om het kampioenschap, hè. We komen keer op keer bij het doel, maar we spelen het niet uit, gaan schieten, veel dribbelen of net als vorige week in de tweede helft een te laag tempo spelen. Tuurlijk is het lastig omdat VVV achteruit gaat, maar als je in een hoger tempo gaat spelen en hen dwingt op het middenveld keuzes te maken, dan voetbal je er doorheen. Dit was echt niet nodig. Je had hier geen twee punten mogen verspelen. Zij werden moe en dan moet je die bal rond blijven laten gaan in een hoger tempo. Nu moeten we het even bij elkaar rapen en op naar volgende week gaan. De andere ploegen onder ons vergaat het ook niet gemakkelijk.”

Van Mieghem draait steeds beter. ,,Er zit progressie in ons spel en zelf word ik ook meer dreigend. De wisselwerking met Gaetano (Oristanio, red.) gaat steeds beter, in het begin was er de taalbarrière. En hier tegen VVV stond Oskar Buur rechtsback, ik denk dat ik al met vijf rechtsbacks samen heb gespeeld, dus dat moet ook telkens even wennen.”

Ook trainer Wim Jonk zag het knelpunt bij zijn ploeg. Het te lage ritme na rust en het te lang pielen van sommige spelers. ,,Daarmee houden ze het spel op en staat de tegenstander weer georganiseerd. Dat moet er écht uit.”