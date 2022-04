Het vakantiegevoel, met natuurdesem van Van Pooij

Van Pooij voegt ambachtelijk brood aan assortiment toe

,,Als je een hapje van dit brood neemt, waan je je voor even in Frankrijk”, zegt Piet Bont ‘Drum’ van Bakkerij Van Pooij, doelend op de vijf gloednieuwe natuurdesemvarianten die vanaf heden in de schappen liggen bij de gerenommeerde bakkerij. Ter inspiratie voor het overheerlijke brood hebben de bakkers van Van Pooij naar het kraakverse brood in landen als Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk gekeken. De natuurdesembroden vereisen heel wat ambacht, maar het resultaat liegt er niet om. Vijf prachtige zuurdesembroden met ieder een eigen, unieke, fantastische smaak.

Door Kevin Mooijer





Het bakkersproces is vergelijkbaar met dat wat de Fransen toepassen bij het maken van hun wereldberoemde stokbrood. ,,Waar we doorgaans gemiddeld vier uur werk hebben aan een brood, zijn we met natuurdesem minstens vijftig uur bezig. Het volledige proces wordt namelijk met de hand uitgevoerd. Het is pure ambacht, er komen geen machines aan te pas”, aldus Peter Leppinkhof, naast Cor van Duyvenbode de man achter het brood. ,,Allereerst maken we een mooi zetsel van desem. Dat laten we vervolgens een dag rijpen. Tijdens deze fase komen er verschillende natuurlijke aroma’s en smaakstoffen vrij. De volgende dag draaien we deeg van het zetsel en ook dat moet weer een dag rusten. Pas na die tweede rustdag kunnen we deeg vormen en na een extra lange narijs afbakken. Zo zorgen we dat het desembrood een heerlijke, krokante korst en een extra volle smaak krijgt.”

,,Net als we bijvoorbeeld zien met bier en kaas, geldt voor desembrood ook hoe langer je het laat rijpen, hoe smaakvoller het wordt. Door hierop in te spelen hebben we vijf unieke varianten natuurdesem weten te realiseren: waldkorn authentiek, licht meergranendesem, donker meergranendesem, gevuld desem met rozijnen en spelt authentiek.”

De broodrecepten die door de bakkers van Van Pooij worden gebruikt zijn niet uit de lucht komen vallen. Piet: ,,We hebben een ambachtelijk desembroodbakker op bezoek gehad in de bakkerij. Hij heeft ons team gedurende een aantal dagen meegenomen in het proces. Zo hebben we de geheimen die achter het heerlijke brood schuilen weten te ontrafelen. Die geheimen zitten hem vooral in het rijsproces en dus niet in de ingrediënten. Natuurdesem bestaat namelijk uit uitsluitend natuurlijke producten. Er worden geen smaakstoffen aan toegevoegd. Dit zorgt ook dat veel mensen met bepaalde allergieën en intoleranties opeens de mogelijkheid hebben heerlijk brood te eten.”

De bakkers van Van Pooij merken dat klanten steeds vaker vragen naar zuurdesembrood. ,,Wij denken dat het een gevolg is van vakanties”, zegt Piet. ,,Op de camping in Frankrijk een heerlijk, vers stokbrood aansnijden brengt natuurlijk een bepaald rustgevend gevoel met zich mee. Dat stukje beleving willen mensen thuis in Nederland ook benaderen. En wij als bakkers én liefhebbers van brood helpen daar natuurlijk graag bij. Bovendien is het nooit slecht om iedere zoveel tijd het assortiment aan te passen of uit te breiden.”

Van Pooij heeft met hun natuurdesem de smaak van het brood in de geliefde vakantielanden weten te benaderen. ,,Of je het nu eet met een plakje kaas, met een lekkere kruidenboter of zelfs naturel, je bent even op vakantie als je ons natuurdesem proeft.”

Het natuurdesembrood wordt in de winkels van Van Pooij gekoeld bewaard, klaar om thuis nog even in de oven af te bakken. Wil je een vers afgebakken brood mee naar huis nemen? Bel dan een dag van tevoren naar één van de winkels!

Van Pooij Julianaweg: 0299 367 360

Van Pooij De Stient: 0299 367 098

Van Pooij Dirk: 0299 362 276