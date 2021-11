Woninginrichting Aanhuis opent prachtige ‘XL-belevingswinkel’ in Purmer

Van vloeren en wandafwerking tot slim wonen en maatwerkmeubelen

Op het nieuwe bedrijventerrein in de Purmer bevindt zich sinds afgelopen zaterdag de prachtige showroom van Woninginrichting Aanhuis. ,,De XL-belevingswinkel, zoals we het zelf graag noemen”, lacht winkelmanager Tom Veerman. De franchise onderneming maakte onlangs de overstap van shop in shop in het filiaal van Tase Wonen & Slapen naar een gigantisch eigen pand in Purmerend. In het gloednieuwe belevingscentrum kunnen klanten hun ogen uitkijken. Van de laatste technologieën op gebied van slim wonen tot de meest uitgebreide vloeren-, wandafwerkingen-, industriële deuren-, maatwerkmeubelen-, raamdecoratie- en gordijnencollecties, één ding staat vast: Woninginrichting Aanhuis inspireert en verwondert.

,,We waren het pand ontgroeid, waardoor we simpelweg geen waardige afspiegeling van ons assortiment konden tonen”, doelt mede-eigenaar Saul Jonk op de voormalige locatie van Woninginrichting Aanhuis in Volendam. ,,Nu hebben we een eigen locatie, met de mogelijkheid om alles dat we in huis hebben tentoon te stellen. En dankzij onze specialisatie in slim wonen kunnen we mensen een heuse beleving bieden.” Met feilloos op elkaar afgestemde domoticasystemen voelt de Woninginrichting Aanhuis-showroom als een futuristisch pand. Eén druk op de knop en de vloerverwarming slaat aan, de gordijnen en lamellen schuiven dicht en het licht dimt. ,,We zijn in staat om complete woningen slim te maken. Je kunt het zo gek niet bedenken of we kunnen het computergestuurd maken. Door middel van een app, voice control, of gewoon met een paneeltje aan de muur, kun je je hele woning bedienen. En het mooiste is dat deze innovaties niet meer uitsluitend voor de rijken der aarde zijn. Voor een bedrag van slechts € 99,- kunnen we een rolgordijn al elektronisch gestuurd maken. Tegenwoordig zijn er mogelijkheden voor ieder budget.”

Uiteraard kan men voor een traditioneel rolgordijn ook nog bij Woninginrichting Aanhuis terecht. ,,Slim wonen is één van onze specialisaties”, vertelt Tom. ,,Maar ons complete assortiment is veel uitgebreider. Naast het slim wonen principe, bestaat ons primaire aanbod uit vloeren (zowel pvc, hout, laminaat als tapijt) en raamdecoratie voor binnen en buiten, industriële deuren, wandafwerking (schilderwerk en (Renovlies)behang) en zelfs een maatwerkmeubelenafdeling. Met onze eigen meubelenfabriek Allure kunnen we iedere gedroomde inloopkast, tv-meubel of dressoir volledig op maat maken. Daarbij beschikt Woninginrichting Aanhuis over een compleet CO2-neutraal vloerassortiment dat puur gericht is op duurzaamheid. Onderdeel daarvan is een marmoleum vloerencollectie die exclusief voor ons ontwikkeld is.”

Het nagelnieuwe filiaal van eigenaars Saul Jonk en Daan Lammers is de nieuwste aanvulling op de al 65-filialen tellende landelijke franchiseonderneming Woninginrichting Aanhuis. Saul: ,,Tevens zijn we trotse partner van VTWonen. In het programma ‘VTWonen: Weer verliefd op je huis’, waar Kees Tol presentator van is, zijn we uitgegroeid tot een vast onderdeel. Onder meer onze vloeren- en raamdecoratiecollecties komen regelmatig op televisie voorbij. Een aanzienlijk deel van ons assortiment beschikt dus ook over het VTWonen-label.”

Waar de gigantische benedenverdieping ingericht is voor de XL-belevingswinkel, wordt de bovenverdieping ingezet voor interieurstylisten. ,,Onze stylisten zijn experts als het gaat om de nieuwste trends, slim wonen en woonstijlen. Met het professionele inzicht en advies van de stylisten, kan een totaalpakket gemaakt worden voor iedere woning. Van de gebruikte kleurtinten tot een verlichtingsplan en de eventuele aansturing, alles komt samen in een gedetailleerd 3D-ontwerp. Je ziet letterlijk je complete woning tot leven komen als onze stylisten aan de slag gaan.” Saul spreekt de hoop uit zoveel mogelijk mensen te mogen verwelkomen in de XL-belevingswinkel van Woninginrichting Aanhuis. ,,Iedereen is van harte welkom. Kom gezellig langs en bekijk onze prachtige collecties. De koffie staat klaar!”

Ga voor meer informatie naar www.woninginrichting-aanhuis.nl, volg de socials van Woninginrichting Aanhuis of stap de XL-belevingswinkel binnen en ervaar het zelf!

