Innovatieve Albert Veerman ‘Reus’ is ondanks ‘65’ nog lang niet klaar

Van weeshuis tot villa, van Haïti tot Irak

Nadat hij in juli 2005 met een hijskraan een volledige prefab woning in Volendam liet neerzetten, was Albert Veerman (Reus) groot nieuws in de gemeente en omstreken. Nu, veertien jaar later, spreekt de Nivo de markante man weer over zijn bedrijf en Ab’s kijk op het leven. ,,Ik was nog redelijk jong toen ik stopte met Veerman & Kemper en de andere bedrijven die ik opgericht had”, start de Volendammer zijn verhaal. ,,Ik vond het simpelweg niet leuk meer. Natuurlijk verdiende ik geld, maar daar deed ik het – en doe ik het nog steeds – niet voor. Je beseft opeens dat je eigenlijk wat anders zou willen doen. Met die wetenschap zou ik iedereen adviseren op zijn of haar 42e te stoppen, voor zover de financiën dat toelaten. Het mooiste zou zijn als het pensioen tussen je 42e en 50e zou worden uitgekeerd. Dan kan je in de tussentijd eens rustig nadenken over wat je de rest van je leven nou echt wilt gaan doen!”

Door Kevin Mooijer

Nadat Albert stopte met Veerman & Kemper en andere afbouwbedrijven waar hij bij betrokken was, besloot hij te gaan golfen. ,,Dat heb ik acht jaar volgehouden, maar ook dat gaat op een gegeven moment vervelen. Om mij heen zag ik het probleem groeien dat mensen die minder bemiddeld waren, over het hoofd werden gezien door de maatschappij. Zij verdienden niet genoeg geld om een huis te kunnen kopen en goedkopere huizen werden niet gebouwd.”

Albert vond dat er ingegrepen moest worden en met die nobele gedachte startte hij Veerhuis Bouwsystemen op. Al gauw werd zijn team versterkt door ingenieur Niels Melman, die specialist is op het gebied van staalbouw. Inmiddels is de groep nog uitgebreider gespecialiseerd in de verschillende bouwdisciplines. ,,Met ons team bouwen wij duurzame, geprefabriceerde woningen die over de hele wereld geplaatst worden en die minder kosten dan stenen woningen. Veerhuis woningen besparen bovendien over de gehele levensduur veel energie. Al vijftien jaar gaan we het gevecht aan met de traditionele bouw. Wij bieden de bouwsystemen van de toekomst.”

Albert somt een aantal voordelen op ten opzichte van de traditionele bouw; ,,Ons systeem is eenvoudig, is sneller op te bouwen, vereist geen zwaar transport en door het lichte gewicht is het systeem veiliger en de werkomgeving ergonomisch voor de bouwers. Bovendien scoren we goed op gebied van minimale verontreiniging, een lage CO2-productie en produceren we nauwelijks afvalstoffen. Onze hogere isolatiewaardes, met als gevolg een lager energieverbruik, zijn optimaal voor het bestrijden van de klimaatproblemen.”

Albert merkt dat de Nederlandse bouwbranche zich ook begint aan te dienen bij de unieke werkwijze van Veerhuis. ,,Momenteel bouwen we nationaal gezien onder meer in Groningen, Amsterdam, Texel, Utrecht en Den Helder. Al jaren heeft Groningen te maken met aardbevingen. Onze constructies zijn aardbeving bestendig, dus het bouwen van woningen in Groningen is een mooie uitdaging voor ons.”

Toch levert Veerhuis aanzienlijk meer aan Afrikaanse en Zuid Amerikaanse landen dan dat er in Nederland gebouwd wordt. ,,We zijn een exportproduct geworden. Op dit moment bouwen we weeshuizen, woningen en ziekenhuizen voor Artsen Zonder Grenzen in Haïti. Daarnaast bouwen we vakantieparken, scholen en villa’s in onder meer Bonaire, Brazilië en zo kan ik nog wel even doorgaan. Veerhuis heeft afgeronde projecten in onder andere Nederland, Italië, Hongarije, Frankrijk, Engeland, Portugal, Duitsland, Irak, de Filipijnen, Congo en Zuid-Afrika.”

,,We bouwen niet alleen huizen voor op het land, maar ook woonarken en drijvende woningen zijn ons niet vreemd. We hebben er zelfs prijzen mee gewonnen. Om een mooie inschatting te geven van wat Veerhuis aankan; in een jaar bouwen we een dorp.”

In de werkplaats van Veerhuis, die in Purmerend gevestigd is, kan Ab samen met zijn collega’s in enkele weken tijd twaalf complete woningen voorbereiden. ,,35 Jaar geleden heb ik mijn eigen huis gebouwd in Volendam, achteraf gezien volgens de energiezuinige filosofie van Veerhuis. Ik kan je vermelden dat er in al die jaren nog geen problemen zijn komen opdagen”, zegt de Volendammer trots. ,,Ieder onderdeel van de woning – van de vloer tot het dak – wordt in onze fabriek gefabriceerd en op maat afgewerkt. Per dag zie je de projecten meer vorm krijgen en daarbij zijn onze woningen tot 70% duurzamer dan traditionele huizen. Een stenen huis, zoals we dat overal om ons heen zien in Nederland, bestaat uit honderden componenten. Een Veerhuis-woning heeft er aanzienlijk minder, vandaar dat we die razendsnelle levertijden kunnen hanteren. Iedereen denkt dat wij hier een beetje met piepschuim aan het rommelen zijn, maar dat zit wel even complexer in elkaar.”

Door de jaren heen zijn er buitengewoon veel organisaties opgedoken die de bouwstijl van Veerhuis hebben geprobeerd te kopiëren. ,,Zonder succes”, aldus Ab. ,,De één na de ander gaat failliet, maar wij ontwikkelen onszelf uiterst goed. Waar we ons voorheen vooral op de internationale markt richtten, wordt er tegenwoordig op eigen bodem steeds meer aan ons getrokken. Allerlei partijen tonen interesse in ons product.”

Ab geeft een voorbeeld zoals alleen hij dat kan: ,,Via zogenoemde lobbyisten kom je dan bij een president in Zuid-Amerika terecht. Ze proberen je dan een deal voor te schotelen waarbij jij een fabriek moet bouwen in hun land, maar die fabriek moet je dan zelf betalen. Vervolgens moet je dan maar hopen dat je opdrachten krijgt en er mag werken. Zij hebben behoefte aan onze aardbeving bestendige woningen, maar wij moeten de fabriek betalen. Daar beginnen we natuurlijk niet aan. Ik zeg op een gegeven moment tegen die man; ‘vriend, dan kan je wel president zijn, maar je moet gewoon betalen. Dan heb je morgen je fabriek.’ Ik heb weinig met rangen”, zegt hij terwijl hij een sigaartje opsteekt.

Ondanks zijn respectievelijke leeftijd van 65 jaar en alles dat Albert door de jaren heen bereikt heeft met zijn bedrijven, heeft hij nog steeds ambities. ,,Veerhuis moet nog groter worden in Nederland. En ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.” Veertien jaar na de hijskraan-woning aan de dijk, bouwt Albert nog altijd met veel plezier. Op de vraag wanneer hij stopt met werken antwoordt hij duidelijk: ,,Als ik het niet meer leuk vind, stop ik. Dat kan over twee jaar zijn, maar ook over twintig jaar.” Terwijl de bebaarde man opstaat en zijn tas pakt, valt er een plastic zakjes met daarin boterhammen met kaas uit. ,,Kijk, dit bedoel ik nou. Ik vind werken nog te leuk. Ik neem niet eens pauze.”