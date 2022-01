Van zolderkamer naar eigen kantoor met vijf personeelsleden

Minecraft-wonder Thomas Bosch (18) leeft zijn droom

Voor veel jongeren over de hele wereld leeft Thomas Bosch (18) een droomleven. De Volendammer is iedere dag vanaf het moment dat hij opstaat namelijk bezig met gamen. Specifieker gezegd; het ontwikkelen van gameaspecten voor het immens populaire Minecraft. Binnen een jaar na de oprichting van zijn eigen bedrijfje ontgroeide Thomas de zolder van zijn ouders. Inmiddels beschikt hij met zijn ‘Cubefields’ over een eigen kantoor in Purmerend en bestaat zijn team uit zes personeelsleden. Uit het bovenstaande blijkt natuurlijk al dat Thomas op de goede weg is, maar de ultieme bevestiging voor de jonge ondernemer vinden we elders. Hij wordt namelijk regelmatig ingehuurd om workshops en lessen te geven voor erkende mbo- en hbo-opleidingen tot gameontwikkelaar.

Door Kevin Mooijer





In 2011 werd Minecraft uitgebracht. Zoals zoveel liefhebbers raakte ook Thomas in de ban van het spel. ,,Ik was acht jaar toen Minecraft uitkwam”, begint de gameontwikkelaar. ,,Na school dook ik direct achter de computer om te spelen, en als ik niet thuis was speelde ik op mijn iPod. Ik kon er geen genoeg van krijgen. De mogelijkheden in Minecraft bleken oneindig. Bedenk iets en je kunt het bouwen. Het is in feite een game die je niet kunt uitspelen. Persoonlijk denk ik dat mensen Minecraft de komende tientallen jaren zullen blijven spelen. Het draait namelijk niet om de graphics, maar juist om de gameplay en het eindeloze perspectief.”

In Minecraft bestuurt de speler een avatar waarmee van alles gedaan kan worden. ,,Minecraft is de grootste game op aarde. Het is 600 miljoen keer verkocht en ondanks dat het in 2011 is uitgebracht beschikt het over 140 miljoen actieve spelers. In de game tref je dieren, tegenstanders, metgezellen, grot- en tunnelsystemen, bergen, meren en velden. Je bevindt je dus in een uitgestrekte omgeving waarin verschillende grondstoffen te vinden zijn. Door die grondstoffen te ‘minen’ kun je starten met bouwen. Je kunt letterlijk bouwen wat je wilt: steden, mythische werelden, pretparken, alles is mogelijk. Op jonge leeftijd merkte ik al gauw dat je je geen moment hoeft te vervelen in Minecraft.” Thomas bleek aanleg te hebben voor de game.

Tot zijn zestiende speelde de Volendammer – net als het overgrote deel van de gamers – puur voor zijn plezier. Pas toen hij onderdeel werd van een internationaal team besefte hij dat er misschien wel meer in zou zitten. ,,Twee jaar terug was ik lid van Greenfield, een team met 500 leden van over de hele wereld. Samen bouwden we een gigantische wereld in de stijl van Los Angeles. Ieder krijgt specifieke taken binnen zo’n project. Ik voerde die van mij zo goed uit dat ik in rap tempo klom in de rankings. Op YouTube gingen we viraal met het project. We hebben de wereld uiteindelijk online gezet en hij werd ruim een miljoen keer gedownload. Het team viel niet veel later uit elkaar, maar ik had er de nodige ervaring opgedaan.”

Tijdens een stage bij een bedrijf in Volendam werd Thomas door zijn managers geadviseerd de sprong in het diepe te wagen. ,,Ik vertelde ze wat ik als lid van Greenfield had bereikt met Minecraft, hoe populair de game is en wat ik kon. ‘Hier moet je echt wat mee gaan doen’, zeiden allebei mijn managers. Net als mijn vader later zou doen adviseerden ook zij dat ik nog hartstikke jong was, nog geen vaste lasten had en altijd nog zou kunnen studeren.” Thomas maakte zijn vwo af en richtte op zijn zeventiende Cubefields op. ,,Cubefields is gespecialiseerd in het ontwikkelen van producten binnen Minecraft. We bouwen adembenemende werelden en werken aan impactvolle campagnes in de game. Daarnaast geven we workshops en Minecraft-trainingen.”

,,Op de zolderkamer bij mijn ouders thuis ben ik in mijn eentje begonnen”, blikt Thomas terug. ,,Ik probeerde mezelf te verhuren als specialist in lessen en workshops geven, in de tussentijd werkte ik aan Minecraft-werelden. Mijn bedrijfsplan kwam in principe neer op ‘ik begin ergens aan en zie wel waar het schip strandt’”, lacht Thomas. ,,Ik werd dus positief verrast toen ik merkte dat Cubefields zo snel groeide. Binnen een jaar kon ik mensen gaan aannemen en was het mogelijk een kantoor te huren in Purmerend. Inmiddels bestaat het team uit zes mensen; drie medewerkers in vaste dienst, twee stagiaires en ikzelf. Het verdienmodel zit hem in het geven van workshops en trainingen, meewerken aan evenementen en het verkopen van Minecraft-werelden. We hebben onder meer al workshops mogen verzorgen voor studenten van HvA’s, ROC’s, verschillende basisscholen, universiteiten en ik heb projecten mogen doen voor zowel De Triade als het Don Bosco College. Bij mbo- en hbo-opleidingen tot gameontwikkelaar zijn onze workshops zelfs een aanvulling op het gebruikelijke lespakket. Door dergelijke opdrachtgevers gevraagd worden is voor mij de mooiste bevestiging voor ons werk. Dat zulke instanties vertrouwen in ons en onze vaardigheden hebben, dat is toch iets waar ik stiekem best trots op ben.”

Thomas Bosch concludeert dat hij zijn droombaan te pakken heeft. En dat op achttienjarige leeftijd zónder werkgever. ,,Ik maak gemiddeld 60 tot 70 uur per week, het is hard werken en af en toe doorbijten, maar het is het iedere dag weer waard.” Hij lacht: ,,Al had mijn moeder wat meer overtuiging nodig dan mijn vader, samen hebben ze vanaf het begin achter me gestaan. Hoe het avontuur ook zal eindigen, daar zal ik ze altijd dankbaar voor blijven.”