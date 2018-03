Vanaf Hoogedijk te Katwoude mooi winters uitzicht

Zowat het hele Markermeer is bedekt met een laag (kruiend) ijs. De beplanting tussen de basaltkeien beneden aan het talud van de Hoogedijk te Katwoude, is bedekt met een laagje ijs. Door de ijskoude spatten van de golven werden de planten en keien voorzien van een dun laagje ijs.

Vooral als dit door de zon beschenen wordt, zorgt het voor een prachtige aanblik. Een schitterend mooi natuurverschijnsel. Door de harde oostenwind is het ijsoppervlak op dit deel van het Markermeer heel bobbelig. Erop lopen zou al moeilijk zijn, laat staan schaatsen. Menigeen stopt even om op de dijk van het mooie, weidse en winterse uitzicht te genieten richting Volendam, Marken en Monnickendam. Ook het strandje van het Marinapark zit vol met ijsbloemen en schotsen. Er zijn vele sfeerfoto’s van gemaakt. Zo is er toch een beetje winter in onze contreien.