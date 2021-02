Beleggingscolumnn:

Vanaf welk bedrag is beleggen interessant?

Steeds meer mensen overwegen om te gaan beleggen. Dat komt mede door de lage spaarrente. Veel mensen denken echter dat beleggen alleen nut heeft met hele grote bedragen. Maar ook met minder grote bedragen heeft het zin om te gaan beleggen. In deze column vertel ik vanaf welk bedrag beleggen echt interessant wordt.





Tegenwoordig zijn er allerlei beleggingsapps waar je al vanaf een paar tientjes kunt beleggen. Dat is misschien een leuke bezigheid, maar om serieus vermogen op te bouwen is die inleg eigenlijk iets te laag. Dat komt omdat de kosten van beleggen dan een grote impact hebben op je rendement. Bij veel brokers en banken betaal je bijvoorbeeld al snel een minimumbedrag van 10 euro per transactie. Soms betaal je ook een minimumbedrag aan bewaarloon. Als je dan bijvoorbeeld met 50 euro gaat beleggen, blijft er uiteindelijk niet veel rendement meer over.

Tussen de 5.000 en 10.000 euro wordt beleggen echt interessant. Het is dan wel noodzakelijk om in beleggingsfondsen en ETF’s te beleggen. Dit zijn een soort mandjes met soms wel honderden of duizenden verschillende aandelen of obligaties. Op die manier kun je met één transactie direct goed en breed gespreid beleggen. Zo verlaag je het beleggingsrisico en betaal je ook minder transactiekosten.

Bij Axento vermogensbeheer is het minimale instapbedrag €7.500,-. Je geld wordt dan belegd in goed gespreide beleggingsfondsen. Bovendien betaal je bij Axento geen transactiekosten of andere minimumkosten. Dit betekent dat de kosten nooit een grote impact gaan hebben op je rendement. Een ander voordeel van Axento is dat periodiek beleggen heel eenvoudig en voordelig is. Je betaalt geen transactiekosten, dus elk bedrag dat je aanvullend stort op je rekening wordt kosteloos meebelegd. Veel beleggers bij Axento maken hier gebruik van door bijvoorbeeld iedere maand een vast bedrag over te boeken naar hun beleggingsrekening. Zo bouw je ongemerkt een mooi bedrag op dat door je periodieke inleg op lange termijn exponentieel groeit.

Voordat je gaat beleggen is het wel verstandig om te zorgen dat je een financiële buffer hebt. Je moet altijd een potje achter de hand houden voor onvoorziene uitgaven, zoals een kapotte auto of wasmachine. Dan hoef je je beleggingen daarvoor niet te verkopen, en dat is slim. Bij beleggen is het belangrijk om een lange horizon aan te houden, zodat je beleggingen rustig de tijd krijgen om in waarde te kunnen stijgen.

