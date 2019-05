Even een mededeling van het bestuur voor degenen die niet aanwezig waren afgelopen maandagavond. We beginnen volgende week maandag 20 mei om 19.30 uur. En nog een tip voor vanavond (vrijdag 17 mei): dan is er een koppelklaverjasdrive in de Jozef en die begint om 19.30 uur en de inschrijving is al om 18.30 uur.

Het bestuur