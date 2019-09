Vastgoed Regatta 2019 met prachtig weer maar weinig wind

Vanaf 2011 wordt jaarlijks een zeilregatta georganisseerd door Stichting Vastgoed Regatta, waar uitsluitend vastgoedbedrijven aan mee kunnen doen. Het episch centrum is Hotel Spaander, vanwaar men een prachtig uitzicht heeft op de ruim 40 Lemsteraken die met volle zeilen op het Markermeer varen.

Op donderdag 12 september was het alweer de 8ste editie van dit spektakel en behalve de perfecte gelegenheid om diverse personen, werkzaam in het vastgoed, op informele wijze te ontmoeten, steunt de organisatie diverse goede doelen.

Van de opbrengst van 2018 t.w. €35.000,= is €15.000,= geschonken aan NPJ (Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen) en €20.000,= aan het Prinses Maxima Centrum en van dit bedrag kon in het oncologie centrum te Utrecht een nieuwe sportvloer in de sportzaal aangelegd worden.