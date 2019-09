Veiligere afslag voor de fietsers in de Zeestraat

Hoewel de fietsers er met kermis weinig aan zullen hebben, omdat dan de Zeestraat vol met kermisattracties staat, is woensdag door de stratenmakers van Marco van der Gracht toch een veiligere afslag aangelegd bij de rotonde naast De Amvo.

De fietsers moesten hier bij een versmalling in het wegdek, door het doorlopende trottoir, tussen of naast de auto’s rijden, om de Julianaweg op te kunnen komen. Dat leverde soms gevaarlijke situaties op en het was er toch best onoverzichtelijk op dit drukke punt.

Nu kunnen de fietsers via een nieuw aangelegde strook het pad rond de rotonde bereiken. Er waren bij de gemeente veel klachten over deze onveilige situatie gekomen van verontruste weggebruikers, en hier is nu gehoor aan gegeven.