Veiling/Benefietdiner levert 13.745 euro op voor Fonds Ouderenzorg Volendam

Afgelopen vrijdagavond vond in het restaurant van het Sint Nicolaashof weer een veiling/benefietdiner plaats van het Fonds Volendam Zorgt Voor Ouderen (voor als je gaat bedakken). Er was weer veel animo voor, want de zaal zat bomvol met 125 gasten die “een stoel hadden gekocht”. Zij kregen een overheerlijk diner aangeboden, verzorgd door Runderkamp Catering en keukenpersoneel van het Nicolaashof met toepasselijke topwijnen van Slijterij De Stient. Tussen de gangen door waren er drie rondes met veilingen, o.l.v. veilingmeester Cees de Wit, waarin een 25-tal kavels bij opbod verkocht werden voor het goede doel. Dit leverde het fantastische bedrag op van # 13.745,--. En er was een spetterend optreden van het trio Martin Veerman, Nick Schilder en Simon Stein. Een prachtig herenhorloge, aangeboden door Juwelier Piet Schilder (Vik), werd geveild voor Stichting CarMar en voorzitter Jan Tol (Nonnie), die ook in de zaal zat, kon hiervoor een bedrag van 1.300 euro in ontvangst nemen.

Door Pius Schilder

Opbrengst voor de ouderen

Dick Twisk, manager zorg- en dienstverlening van de Zorgcirkel, sprak een welkomstwoordje. Hij stelde dat een deel van de opbrengst van deze avond voor de inrichting van de tuin is, die tussen het Sint Nicolaashof en Gouwzee aangelegd gaat worden. “We zijn bijna zover dat de spaden de grond in kunnen. Hier zijn we heel blij mee, ook namens de bewoners en familieleden”. Gastheer was deze avond Jeroen Boekel van Runderkamp Catering, die de gasten een mooie en smaakvolle avond toewenste. De veiling en het benefietdiner werd georganiseerd door het Fonds Ouderenzorg Volendam, waarin zitting hebben Denise de Boer, Joke Bond en Cees de Wit. Naast een bijdrage voor de aanleg van de tuin waren er nog twee andere doelen, waarvoor deze veiling plaatsvond. Hier gaf Cees de Wit uitleg over: “De mensen die hier wonen hebben recht op een goede maaltijd. Dat is echt goed geregeld. Maar wij willen dat de mensen ook eens een echt lekkere maaltijd krijgen en culinair verwend worden. We zijn op zoek naar mensen uit de gemeenschap, die in overleg met het keukenpersoneel van het Nicolaashof, bijvoorbeeld eens een lekkere snert of broeder bereiden. Als er vrijwilligers zijn die hun kookkunsten willen aanbieden voor de ouderen, dan willen wij dat als fonds graag financieel ondersteunen. Ook als vrijwilligers goede ideeën hebben voor activiteiten met de ouderen, dan kunnen ze bij het fonds aankloppen”.

Veiling voor goede doel een cabaretvoorstelling

Dat veilingmeester Cees de Wit bijzonder spitsvondig is, was al bekend. Afgelopen vrijdag was hij weer super op dreef met de ene na de andere humoristische uitval. De veiling had zo veel weg van een cabaretvoorstelling. Het was lachen, gieren en brullen geblazen, hoe de kavels aan de man/vrouw werden gebracht. Daarbij werd zelfs een geveilde vaas met de hamer kapot geslagen. Een herenhorloge van Juwelier Kees Vlugt bracht 200 euro op. Voor een workshop vegetarische hapjes maken bij MAZA in Amstelveen werd # 400,-- geboden. In de tweede ronde werd geopend met de veiling van een camelia-plant, beschikbaar gesteld door SAS Bloemiste. Deze leverde # 110,-- op, met de mededeling erbij: “Ik denk dat deze plant meteen water moet hebben”. Een heerlijk diner thuis voor 10 personen, aangeboden door Runderkamp Catering en Slijterij De Stient bracht 2.400 euro op. Drie uur varen met schipper en maat op een Volendammer kwak met 12 personen ging eruit voor # 700,--. Hierna volgde een meer dan geslaagd optreden van het trio Nick & Simon en Neef Martin. Hits van Neil Diamond, Tom Jones, Engelbert Humperdinck, The Monkees en Dean Martin passeerden de revue en dat zorgde voor een topsfeertje in de zaal. Een optreden van dit drietal werd tevens geveild en dat ging eruit voor # 2.300,--. Een bezoek van Sinterklaas en de Pieten thuis of in het bedrijf bracht 700 euro op. Mollenvangen door Herman Runderkamp ging bij opbod eruit voor # 150,--. Een Bevrijdingsdagdiner van Jos Snoek en Piet Vik bracht 550 euro op. Een workshop banketbakken voor maximaal 16 personen o.l.v. Nico van Diepen # 700,--. Een ‘Zootje Eten’ o.l.v. Piet Schilder (Vik) voor plm. 10 personen leverde 900 euro op. Het laatste kavel was aal roken door Jos Snoek voor 25 personen en dit ging eruit voor # 850,--. Door Klaas Visscher en Heyme de Wit werden de biedingen genoteerd en zij konden na afloop van de veiling de opbrengst bekend maken: # 13.745,--. Bij het verlaten van de zaal kregen alle gasten nog een Bedakkertje aangeboden. Dit graag gelezen magazine wordt door het Fonds Ouderenzorg Volendam zes keer per jaar uitgebracht.

Hartelijk dank

De veiling en het benefietdiner was opnieuw een doorslaand succes voor Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam. Met de geweldige opbrengst kunnen weer veel mooie activiteiten opgezet worden. De dank gaat uit naar: Zorgcirkel/Sint Nicolaashof, Runderkamp Catering, Slijterij De Stient, Café &Drinkz/Cornell Tol, Jeroen Boekel, NIVO, Neef Martin, Nick Schilder en Simon Stein, 100%NL/Ed Guijt en Lisette Sier, Juwelier Piet Schilder, Juwelier Kees Vlugt, EP Beerepoot, Lukassen Produkties, Restaurant MAZA Amstelveen, Stichting Behoud Volendammer Kwakken (Hein Molenaar) Restaurant Smit Bokkum (Evert Smit), Margreth Schilder-Jonk, FC Volendam, Damhotel Edam, SAS Bloemiste Edam, Volendam Music en de 3JS, Nico van Diepen, Don Bosco College, Crelis Tuip (Kappie), Heyme de Wit, Klaas Visscher, Dennis Drum, KBK Bouwgroep, Stichting Behoud Sinterklaastraditie, Denise de Boer, Jan Smit en Jonk Bond en veilingmeester Cees de Wit.