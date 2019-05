‘Het zou mooi zijn als meer mensen zouden rondlopen in Volendammer kostuum’

Veiling op Volendammerdag moet zorgen voor behoud van ‘gezichtsbepalende’ botters

Het organisatiecomité van Volendammerdag en de vereniging ‘Behoud de Volendammer Botters’ gaan samenwerken. Tijdens de komende editie van Volendammerdag op zondag 30 juni worden de eerste tekenen hiervan zichtbaar. Om bij te dragen aan het Volendammer karakter van dit evenement, meren drie botters van ‘Behoud de Volendammer Botters’ aan in de oude haven.

Door Laurens Tol

Op die dag wordt er tevens een geldinzamelingsactie georganiseerd voor deze vereniging. Jos Sondag zet zich als vrijwilliger al jaren in voor het behoud van de botters. Jos maakt van dichtbij mee hoe ‘Behoud de Volendammer Botters’ al jaren knokt om voldoende financiële middelen binnen te halen voor een eigen werf. ,,Met de gemeente zijn we al vele jaren in gesprek over het realiseren hiervan. Vorig jaar is al min of meer toegezegd dat de bouw door kon gaan, maar het is er nog steeds niet van gekomen. De financiering van de werf blijft een lastig punt. Tijdens Volendammerdag hopen we weer wat gelden op te halen”, vertelt Jos.

De bottervereniging veilt mede daarom voor de derde keer een haringvaatje in de visafslag. ,,Afgelopen jaren vond deze veiling plaats op een ander tijdstip. In overleg met de Volendammerdag-organisatoren hebben we nu besloten om deze actie te laten plaatsvinden op de Volendammer feestdag. Vorig jaar leverde de openbare verkoop een bedrag van 8000 euro op. We hopen dit jaar minstens evenveel geld op te halen voor het realiseren van onze nieuwe werf.”

Dit bouwwerk is belangrijk voor het behoud van de Volendammer botters, wat volgens Jos een serieuze zaak is. ,,De botters horen bij ons dorp. Ze zijn te zien op iedere foto of ansichtkaart van Volendam. Inmiddels zorgen wij voor het behoud van vijf grote botters en een kleine. Daar is geld voor nodig. Per jaar is er een bedrag van 80 tot 90.000 euro nodig voor het onderhoud. Hierbij zijn wij voor een groot deel afhankelijk van sponsors.”

Deze geldschieters zijn doordrongen van de belangen van het behoud van de botters. Jos zou echter graag zien dat dit idee breder gaat leven onder de bevolking. ,,Ik ben er ontzettend trots op dat onze sponsors het botterbehoud belangrijk vinden. Onder de normale bevolking leeft het echter vrijwel niet. Daarom zou ik graag zien dat meer naar buiten wordt gebracht wat wij doen. Volendammerdag lijkt ons daarvoor ideaal. Dit evenement is namelijk altijd druk bezocht.”

‘De botters horen

bij ons dorp.

Ze zijn te zien

op iedere foto

of ansichtkaart’

De veiling van het haringvaatje geschiedt volgens een Amerikaans systeem. ,,We beginnen met een bedrag van 50 euro. Als je overbiedt, betaal je alleen het verschil. Dus als je 60 euro biedt, kost het je slechts 10 euro. Op deze manier kan iedereen deelnemen. Voor de eigenlijke veiling in de visafslag is er al een soort voorverkoop. Daarvoor ga ik van tevoren langs bij een aantal bedrijven. Vorig jaar stond de teller in de visafslag daarom bij aanvang al op 4500 euro.”

De Volendammerdag-organisatie zorgt zoals altijd voor een rijk cultureel aanbod tijdens het evenement. Nico Brinkkemper van Stichting Cultuur Volendam vertelt: ,,Wat koren betreft treden Het Volendams Operakoor, Het Volendams Vocaal Ensemble en De Zangertjes van Volendam op. Daarnaast neemt zoals altijd het fanfarecorps deel. Turnvereniging Mauritius en de Volendamse balletgroep zijn er ook bij. Voor de kinderen maakt Clown Peppino zijn opwachting.”

De organisatie van Volendammerdag wil graag een oproep doen aan de bezoekers van het evenement. ,,Het zou mooi zijn als er wat meer mensen zouden rondlopen in Volendammer kostuum. Ik vermoed dat er nog een hoop pakken bij Volendammers op zolder liggen waar gebruik van kan worden gemaakt. Het is ook mogelijk om nieuwe kostuums te laten maken. Volendammerdag zou dan zeker meer cachet krijgen. Ik hoop dat het ervan komt. Je moet ergens beginnen”, besluit Nico.