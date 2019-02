Venijn zat hem in de staart bij FC Volendam tegen Sparta

FC Volendam moest vrijdag thuis tegen Sparta Rotterdam. Al na 2 minuten stond het 0-1 toen Laros Duarte keeper Jordi van Stappershoek met een geplaatste bal in de verre hoek verraste. FC Volendam kon er weinig tegenover stellen en Sparta was veel beter. Vlak voor rust kopte Abdou Harroui de 0-2 binnen uit een corner.

In de tweede helft was Sparta heer en meester. Met gecontroleerd spel kwam FC Volendam er niet aan te pas. Enkele grote kansen werden gemist. Hans de Koning bracht Martijn Kaars, Paul Kok als breekijzer en Rodney Antwi in die 10 minuten voor tijd de 1-2 scoorde. In de 86e minuut haalde Kevin Visser van buiten de 16 meter hard uit en scoorde zo fraai de niet meer verwachtte gelijkmaker.