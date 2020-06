Verbouwing ’t Gat van Nederland in eindfase

Begin 2019 is ‘t Gat van Nederland begonnen met een grootse verbouwing. Niet alleen het totale interieur wordt vernieuwd, maar ook is de bar met een doorgang geschakeld aan eetcafé ‘t Havengat. Dit zorgt voor een grotere capaciteit voor beide locaties en vele mogelijkheden.

Op dijkhoogte is de verbouwing reeds afgerond. Eetcafé ’t Havengat is vernieuwd en er is een doorgang gecreëerd, waar nu in de ‘oude bar’ een schitterend ingericht visrestaurant is gevestigd. Aan de kant van het Brijkje is een sfeervol ingerichte Engelse kroeg gecreëerd. Sinds enkele weken is dit geheel vernieuwde gedeelte in gebruik genomen.

Boven op de zolder is een grote keuken gerealiseerd die van alle nieuwste snufjes voorzien is. Het ziet er allemaal als een pláátje zo mooi uit. Aan de bar in de Brugstraat, wordt nu de laatste hand gelegd aan de grondige verbouwing van het interieur.