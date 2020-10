Bedrijf in Beeld

Verfgroothandel Palladino Volendam heeft alles voor het MKB, de ZZP’er en vakman

Via de spuiterij waar hij mede-eigenaar van is, wisten schilders uit de regio hem al jaren te vinden, maar sinds 1 oktober heeft Theo Schilder er werkzaamheden in een heel ander vakgebied bij. Samen met Johan Runderkamp richtte hij onlangs Verfgroothandel Palladino Volendam op. ,,Eigenlijk hebben we nooit de intentie gehad om een zaak te beginnen, maar op een gegeven moment bestelde ik zoveel Anker Stuy verf, dat ze voorstelden om hier een mengmachine neer te zetten”, licht Theo toe. De kwaliteitsverf was in onze gemeente nog niet verkrijgbaar, maar nu is aan de Julianaweg 200F iedere denkbare kleur dus direct te mengen. Verfgroothandel Palladino Volendam is de enige Anker Stuy leverancier in de regio en heeft bovendien de benodigde schildersmaterialen in huis voor het MKB, de ZZP’er en de vakman. ,,Kom een keer langs, de koffie staat klaar!”

Door Kevin Mooijer





De schaarse vrije uurtjes die Theo overhoudt, spendeert hij veelal op zijn basgitaar. ,,Daar komt de naam Palladino ook vandaan. Pino Palladino is een bassist die nooit op de voorgrond staat, maar de kenners weten hem te vinden. Hij heeft albums ingespeeld voor artiesten als Elton John, Eric Clapton, The Who en John Mayer, om er maar een paar te noemen. Pino Palladino is onder de radar wereldberoemd. Verfgroothandel Palladino Volendam staat voor diezelfde werkwijze. Omdat we het kleinschalig willen houden, schreeuwen we niet van de daken dat we er zijn, maar ondertussen leveren we wel kwaliteit materialen en services aan het MKB, de ZZP’er en de vakman.”

De afgelopen zomer spendeerden Theo Schilder en Johan Runderkamp vooral aan de start van hun nieuwe bedrijf. ,,Het balletje ging rollen nadat Anker Stuy Verven BV Theo vanwege zijn grote afname aanbood een mengmachine bij hem neer te zetten”, licht Johan toe. ,,Het dichtstbijzijnde Anker Stuy verkooppunt bevindt zich in Alkmaar en schilders uit Volendam en omstreken waren gewend aan drie dagen levertijd voor dit merk. Deze mogelijkheid bracht Theo - en andere vakschilders – de kans om in één klap van die levertijden en te overbruggen afstanden af te zijn. Hij hoefde er dus niet heel lang over na te denken.”

'Bij ons dus

geen gekke

kortingsacties,

maar standaard een

lage prijs. Iedere

klant is voor ons

even belangrijk'

Om hem als zijnde backoffice bij te staan, schakelde Theo de hulp in van Johan Runderkamp. ,,Theo is al jaren een bekend gezicht in de regionale schilderswereld, dus zal hij ook het gezicht van Verfgroothandel Palladino Volendam zijn. Hij is de commerciële man”, aldus Johan. ,,Ik werk meer op de achtergrond. Aan mij de taak om onder meer de facturatie, administratie en complete backoffice te verzorgen. Zo vullen we elkaar mooi aan.”

Toen vertegenwoordigers van andere merken uit de schildersbranche eenmaal lucht kregen van de ontwikkeling rondom Verfgroothandel Palladino Volendam groeide het aanbod gestaag. ,,We beschikken inmiddels over het volledige assortiment van leveranciers als Anker Stuy Verven BV, Intervos, Kip Tape, Indasa, Orkla House Care (ANZA) en Connect Products BV. We hebben spuitverf, grondverf, muurverf, lak, tapes, kitten, kwasten in alle soorten en maten, beugels, rollers, spuitapparatuur en alle non paint-benodigdheden.

Verfgroothandel Palladino Volendam staat voor kwaliteitsproducten voor een goede prijs. ,,We kunnen lage marges rekenen omdat we kostenefficiënt zijn”, verklaart Theo. ,,Bij ons dus geen gekke kortingsacties, maar standaard een lage prijs. Iedere klant is voor ons even belangrijk, dus iedere klant bieden we dezelfde lage prijs, ongeacht de afname.”

Verfgroothandel Palladino Volendam is op werkdagen geopend tussen 5.30 en 6.30 uur en tussen 15.30 en 16.30 uur. ,,Uiteraard zijn we buiten de reguliere openingstijden ook op afspraak open. Kom eens langs voor een lekkere kop koffie en bekijk ons assortiment!” Volg voor meer informatie de Facebook pagina van Verfgroothandel Palladino Volendam. Verfgroothandel Palladino Volendam bevindt zich aan de Julianaweg 200F te Volendam naast de KIVO tegenover Snoek Mooier Wonen.