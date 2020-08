Verkeersborden weg uit centrum Volendam

In totaal verdwijnen er de komende tijd meer dan 100 verkeersborden uit het centrum van Volendam. Deze borden hebben geen functie meer omdat ze verouderd zijn of niet meer passend zijn binnen de huidige verkeerssituatie. Daarnaast worden er ook een 200-tal verouderde borden vervangen.

Naast het centrum van Volendam, heeft eenzelfde inventarisatie plaatsgevonden voor het Munnickenveld. De vervanging van deze borden vindt in een later stadium plaats. Met name Rem Simons heeft in het afgelopen jaar veelvuldig de gemeente erop geattendeerd dat het niet helemaal klopte, wat betreft de verkeersborden in de Oude Kom.

Samen met de politie, BOA’s en de gemeente werd overleg gevoerd. Na de inventarisatie is besloten meer dan honderd verkeersborden uit de Oude Kom te verwijderen.