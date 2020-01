Verkeerschaos op de Julianaweg vanwege vuilnis wegbrengen

Om vandalisme rondom de feestdagen zoveel mogelijk te voorkomen worden de ondergrondse containers in de gehele gemeente afgesloten van zaterdag t/m 1 januari. Daarbij is het verzoek om de vuilnis(zakken) zoveel mogelijk thuis te bewaren en niet naast de bakken te plaatsen.

Een andere mogelijkheid is om het vuilnis te brengen naar het Vuilinzamelstation. Dat gebeurde maandag massaal. Vanaf ’s morgens 8 uur reden de auto’s af en aan op de Julianaweg. Het verkeer stond geregeld vast bij de inrit tot zelfs voorbij de rotonde met de Van Baarstraat.

Er is wat te zeggen voor deze maatregel, maar de inwoners hebben allemaal een pasje gekregen, waarmee de container geopend kan worden. Voor vuurwerk is de container al afgesloten, tenzij de afstekers het pasje gebruiken om de container te openen om er dan bommetjes in te gooien. Maar dan houdt het natuurlijk op.