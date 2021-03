Verkiezingsborden in de Dijkgraaf de Ruiterstraat

Dinsdag zijn in de berm naast de Dijkgraaf de Ruiterlaan, vlak bij de T-splitsing met de Julianaweg, een vijftal verkiezingsborden van de Partij voor Democratie geplaatst met verschillende leuzen.

Een zelfde soort borden zijn eerder in de berm van de Parkweg geplaatst door de PvD-leden. De borden vallen goed op. De foto’s van partijleider Thierry Baudet waren al snel beklad en er waren snorretjes op de grote foto’s geschilderd. Nog even kunnen deze borden bekeken worden, want op woensdag 17 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats.